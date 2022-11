Nba, Lakers ko: Suns in vetta a Ovest. Kings, settima sinfonia

PHOENIX (USA) - Apoteosi Phoenix: i Suns balzano in testa alla Western Conference grazie al successo interno contro i Lakers. Al "Footprint Center", nonostante la settima gara di fila senza l'infortunato Chris Paul, i Suns piegano 115-105 i gialloviola con 50 punti complessivi del duo Bridges-Booker: la franchigia dell'Arizona mette così a segno l'ottava vittoria consecutiva, fra regular season e playoff, contro i rivali californiani. Ancora privi di LeBron James (out per la cinqua gara di fila) i Lakers interrompono la mini-striscia positiva che durava da tre partite, nonostante un ottimo Anthony Davis: 37 punti, 21 rimbalzi e 5 stoppate per il 29enne centro di Chicago. Restando a Ovest, prosegue l'ottimo momento di Sacramento: i californiani centro il loro settimo successo in altrettante uscite, stavolta ai danni di Memphis (113-109) con 32 punti di Fox e 26 di Barnes. Ai Grizzlies non basta il rientro del solito scoppiettante Morant (34 punti, 6 assist e 7 rimbalzi) che con la sua tripla a 5"3 dalla sirena aveva riaperto la gara (109-108) prima dei due liberi realizzati da Monk e gli errori dalla lunetta dello stesso Morant.