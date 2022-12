Da Doha alla Nba: Ibrahimovic si gode Nets-Bucks

Dopo aver assistito a Doha alla finalissima dei Mondiali tra Argentina e Francia, a sostegno dei compagni di squadra al Milan Olivier Giroud e Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic è volato a New York per godersi le brevi vacanze natalizie prima della rirpresa degli allenamenti in rossonero e gli ultimi step del suo lungo recupero fisico dopo l'operazione al ginocchio.