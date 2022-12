Bufera social contro Ibrahimovic: "Lo sai che il tuo amico Mihajlovic è morto?"

Intorno a Zlatan Ibrahimovic si è scatenata una vera e propria bufera social. Il calciatore del Milan è stato criticato da molti per non aver presenziato ai funerali di Sinisa Mihajlovic. I tifosi gli rimproverano di non aver espresso condoglianze alla famiglia dell'ex tecnico del Bologna e di aver preferito recarsi in Qatar per la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina. Diversi i commenti negativi dei suoi follower su Instagram: "Traditore", "Sai che il tuo amico Sinisa è morto?". E ancora: "Come Ibrahimovic ha seppellito l'uomo che lo amava", "Ibrahimovic ha mostrato il suo vero volto: che razza di uomo è?". Altri hanno preferito chiedergli: "Zlatan non ti sei visto per la morte di Sinisa, io credo che tu l'abbia fatto in privato visto l'amicizia che vi legava!!! Almeno spero".