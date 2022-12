Nba, Tatum trascina i Celtics. Jokic show: tripla doppia e Suns ko

BOSTON (STATI UNITI) - Sul parquet nei giorni delle feste di Natale, Boston si conferma leader in Nba. Nelle gare disputate per il Christmas day i Celtics vincono il big match contro i Milwaukee Bucks con il punteggio 139-118, in una sfida tra le migliori del campionato americano di basket in cui Boston ha allungato a +19 frenando la rimonta degli avversari. Mattatori del 'Td Garden' i soliti Jayson Tatum e Jaylen Brown che mettono a segno 70 punti complessivi, solo 41 realizzati dal 24enne di St. Louis. Per i Bucks, ai quali non bastano i 27 punti di Antetokounmpo, arriva un'altra sconfitta, la terza consecutiva dopo i ko contro Cleveland e Brooklyn. Spettacolo anche alla 'Ball Arena' di Denver: i Nuggets vincono 128-125 contro i Phoenix Suns dopo un overtime. I padroni di casa, che vincono la settima partita delle ultime otto disputate, devono ringraziare la serata magica di Nikola Jokic: il 27enne centro serbo chiude con 41 punti, 15 rimbalzi e 15 assist, mettendo quindi a segno una tripla doppia da urlo.