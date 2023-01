Nba, Brown e Tatum trascinano i Celtics. Denver a valanga, ok Memphis

BOSTON (STATI UNITI) - Nella notte Nba (otto i match disputati) spicca l'importante successo di Boston. I Celtics regolano i New Orleans Pelicans (ai quali non bastano i 38 punti messi a segno da McCollum) con il punteggio di 125-114, trascinati dalla miglior versione stagionale di Jaylen Brown (41 punti e 12 rimbalzi) e un Jayson Tatum da 31+10: è la decima volta che i due fuoriclasse mettono insieme a referto oltre 70 punti. Boston centra così il quarto successo consecutivo e si presenta al meglio alla sfida di stanotte contro Brooklyn, prima inseguitrice a Est di Brown e compagni. Vince e convince anche Denver: la legge della 'Ball Arena' colpisce anche Phoenix. Dodicesima vittoria di fila casalinga per i Nuggets che surclassano 126-97 i Suns con un Nikola Jokic da urlo: 21 punti, 18 rimbalzi e 9 assist per il centro serbo, a un passo dalla 12esima tripla doppia della stagione. Per i Nuggets anche 21 punti di Hyland e 16 di Murray, 14esimo successo in 17 gare e primato a Ovest in coabitazione con Memphis, in serie positiva da otto partite: l'ultima vittima dei Grizzlies è San Antonio, sconfitta 135-129 con 38 punti di Ja Morant, al rientro dopo due gare di stop, e 21 di Jaren Jackson.