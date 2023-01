L’ex bambino sovrappeso che può scrivere la storia dell’Nba

DENVER (STATI UNITI) - Nikola Jokic continua a dare spettacolo in Nba. ll centro serbo ha messo infatti a segno la sua seconda tripla doppia consecutiva (la nona della stagione) trascinando i suoi Nuggets contro i vice-campioni dei Boston Celtics. Nel 123-111 finale, il 27enne di Sombor ha segnato ben 30 punti, 12 rimbalzi e 12 assist in 32 minuti giocati. Un giocatore sempre più dominante, cresciuto al Mega Vizura, e che punta deciso al terzo titolo consecutivo di Mvp dell'Nba: il primo e unico giocatore a riuscirci fu Larry Bird, leggenda dei Boston Celtics, dal 1984 al 1986. Uno stimolo in più per Jokic che punta a entrare nell'olimpo dei più grandi cestisti della storia dell'Nba dalla porta principale anche se non sono mancati i momenti di sconforto...