Nba, LeBron trascinatore: 48 punti per il successo dei Lakers

Curry show. Decima vittoria per Memphis

Steph Curry trascina i Golden State Warriors contro i Wizard (127-118), con 41 punti e una media di 6 su 15 dalla distanza. Ottima anche la prova di Jordan Poole (32 punti con 12/20 con 7/13 da 3). Utah batte Minnesota 126-125: Simone Fontecchio resta in panchina. Decimo successo consecutivo per Memphis che batte i Suns 136-106.. I New York Knicks perdono in casa dopo un tempo supplementare contro i Raptors di Fred VanVleet 123-121. Miami (nonostante i 34 punti di Jimmy Butler) va ko contro Atlanta 121-113. I Bucks (sempre privi di Giannis Antetokounmpo) battono Indiana per 132-119, mentre i Cavaliers sconfiggono New Orleans per 113-103