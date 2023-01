Nba, show di Embiid e Jokic: vincono Philadelphia e Denver

Spettacolo ed emozioni nelle quattro partite di Nba andate in scena nella notte italiana. Tra i grandi protagonisti c'è ancora Nikola Jokic , mattatore nella sfida vinta contro Portland da Denver : 36 punti e tripla doppia con 13/14 al tiro per il serbo e 14° successo di fila in casa per i Nuggets , mentre ai Blazers non bastano i 44 punti messi a referto da Damian Lillard .

Embiid mattatore

Nel big match tra Clippers e 76ers il protagonista assoluto è invece Joel Embiid, che con 41 punti mette la firma sul successo di Philadelphia (110-120): niente da fare per la franchigia di Los Angeles nonostante i 27 punti di Kawhi Leonard. Per i Toronto Raptors non sono invece sufficienti i 39 punti di VanVleet e i 28 di Trent per fermare i Milwaukee Bucks, che trascinati da Jrue Holiday (37 punti) fanno festa davanti al proprio pubblico. Terzo ko consecutivo infine per i Brooklyn Nets che, senza Durant e Irving, cadono in casa di San Antonio.

Nba, tutti i risultati

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 130-22

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 106-98

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 122-112

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 110-120