Nba Rising stars 2023, trionfo per Banchero e Team Pau

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Ha preso il via l'All Star Week-End Nba, con il Rising Stars, il torneo a quattro squadre con giocatori della G-League, rookie e sophomore. A trionfare è stata la squadra di Paolo Banchero, il Team Pau (allenata da Gasol), che ha sconfitto in finale il Team Joakim (Noah) per 25-20.