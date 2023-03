Nba: Philadelphia 'stoppa' Milwaukee, ko dopo 16 vittorie di fila

MILWAUKEE (USA) - Si ferma la corsa di Milwaukee , che dopo 16 vittorie consecutive in Nba viene 'stoppata' sul parquet di casa dai Philadelphia 76ers , che si impongono per 133-130 in rimonta (da -18) con 38 punti di Harden , top-scorer della serata. Stavolta ai Bucks non bastano i 34 punti messi a segno dal 'bomber' Antetokounmpo .

Le altre partite

Ci vuole un supplementare a decidere la sfida tra Washington Wizards e Toronto Raptors: la spuntano i canadesi per 116-109 con 26 punti di Trent e 25 di VanVleet. Match senza storia tra i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons, vinto dai Cavs 114-90. Vittoria anche per i Miami Heat che fermano gli Atlanta Hawks 117-109. Successo per gli Houston Rockets in casa dei San Antonio Spurs per 110-122, con i 28 punti di Devonte' Graham che non bastano agli ospiti. Vittoria anche per i Minnesota Timberwolves che superano in trasferta i Sacramento Kings 134-138, con gli ospiti che guidano per quasi tutto il match e che si impongono con i 27 punti di Anthony Edwards, mentre ai Kings non bastano i 29 di Kevin Huerter.

