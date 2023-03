Nba, Morant nella bufera: video con una pistola in mano, Memphis lo sospende

MEMPHIS (USA) - Ja Morant nella bufera a Memphis, dove i Grizzlies hanno sospeso il loro giocatore, reo di aver postato un video in cui, all'interno di una discoteca, sembrava impugnare una pistola . Il club ha diffuso una nota in cui si annuncia che Morant "sarà lontano dalla squadra almeno per le prossime due partite". Ciò significa che Morant non giocherà contro i LA Clippers e martedì contro i Los Angeles Lakers .

Il 'mea culpa'

Due volte All Star e Nba Rookie of the Year nel 2020, il 23enne Morant è considerato uno dei giovani talenti più brillanti del campionato, ma è stato coinvolto in una serie di incidenti fuori dal campo. "Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni di ieri sera - ha commentato Morant -. Mi dispiace per la mia famiglia, i compagni di squadra, gli allenatori, i tifosi, i partner, la città di Memphis e l'intera organizzazione dei Grizzlies: vi ho deluso. Ora mi prenderò un po' di tempo per ricevere aiuto e lavorare per imparare metodi migliori di affrontare lo stress e il mio benessere generale". In un video postato sui social nelle prime ore di ieri, si vedeva Morant con in mano una pistola. Poi il cestista aveva cancellato entrambi i suoi account Instagram e Twitter. "Siamo a conoscenza di un post sui social media che coinvolge Ja Morant e stiamo indagando", ha fatto sapere il portavoce della Nba Mike Bass. Questo nuovo caso che coinvolge la star dei Grizzlies arriva pochi giorni dopo che i media statunitensi hanno riferito che Morant era stato accusato, in rapporti della polizia dello scorso anno, di aver preso a pugni un 17enne. Ma nessuna denuncia era stata presentata al riguardo. I fatti sarebbero accaduti durante una partita di basket a casa di Morant, in Tennessee, a luglio dell'anno scorso. L'agente di Morant aveva detto che il suo assistito aveva agito per legittima difesa.

