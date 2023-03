Nba: per i Magic non basta Banchero, Durant e Booker dominano Dallas

La partita dal punteggio più alto nella notte italiana dell'Nba è quella che ha visto lo scontro tra Dallas e Phoenix con un punteggio di 126-130. Per i Suns, dominanti le prestazioni di Durant e Booker che hanno realizzato rispettivamente 37 e 36 punti. Mentre per i Mavs partita quasi perfetta per Doncic con 34 punti 9 rimbalzi e 4 assist ma che viene sporcata, nel finale, da un tiro sbagliato che non ha permesso alla sua squadra di pareggiare il match. A pochi secondi dalla fine arriva anche il faccia a faccia con Booker, segno evidente della tensione che governava nella super partita.

Orlando, Banchero non basta Per i Magic la prestazione super del solito Paolo Banchero stavolta non è bastata. Il cestista con passaporto italiano, ha realizzato 26 punti 5 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti di impiego, un bottino che però non serve ai suoi a evitare il ko contro un avversario, Portland, trascinato dai 41 punti di Lillard, top-scorer della serata. Per i Magic arriva quindi la quarta sconfitta nelle ultime sette partite.

New York Knicks-Boston Celtics Per New York, dopo una partita fatta di sorpassi e contro sorpassi, arriva il nono successo consecutivo. La partita contro Boston termina con il risultato di 131-129 dopo un match durato la bellezza di 58 minuti. Decisiva la prova di Immanuel Quickley, che resta in campo 55 minuti mettendo a referto 38 punti. Per i Celtics arriva la terza sconfitta di seguito, anche a causa dell'errore dall'arco di Al Horford che poteva valere il successo per i suoi nello scadere. Ruba invece la scena Tatum che sigla 40 punti 11 rimbalzi, 6 triple e 6 assist.

Cadono gli Utah di Fontecchio Gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, vengono messi al tappeto per 129-119 da Oklahoma City. La 27enne ala piccola pescarese, ex Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, realizza 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco complessivi.