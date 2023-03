Nba sotto shock: Kemp arrestato dopo una sparatoria

ROMA - Nba sotto shock per l'arresto di Shawn Kemp per il presunto coinvolgimento in una sparatoria, notizia che scuote il mondo del basket a qualche giorno di distanza dalla 'bravata' di Ja Morant, 23enne stella dei Memphis Grizzlies sospeso per due partite dal club dopo aver posato in un video con una pistola in mano.