Nba, Banchero non basta ad Orlando. Milwaukee ok a Phoenix

I Lakers tonano al successo

Quarto ko di fila per Denver, che perde a Toronto 125-110. Dopo la sconfitta con i Knicks, tornano al successo i Lakers, che si impongono 123-108 a New Orleans e staccando in classifica proprio i Pelicans: decisivo Anthony Davis, con 35 punti e 17 rimbalzi. Vittorie per New York contro Portland e per Oklahoma contro i Nets. I Cavaliers si impongono in trasferta (104-120) sugli Hornets, mentre dopo tre sconfitte di fila, Washington torna alla vittoria battendo 117-97 Detroit.