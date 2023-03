Nba, Curry show ma non basta: vincono i Clippers. Ok Celtics e Sixers

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Sette le gare disputate nella notte Nba: spicca il successo nella scontro diretto per il quinto posto della Western Conference dei Clippers contro i Warriors: gli uomini di coach Lue, al quarto successo consecutivo, vincono 134-126 con 30 punti di Kawhi Leonard e 24 di Paul George mentre a Golden State non basta un monumentale Stephen Curry: il 35enne playmaker segna 50 punti con 20/28 dall'arco. Successi importanti anche per Boston e Philadelphia che provano a tenere aperta la corsa per il primato a Est. Jaylen Brown (35 punti) e Jayson Tatum (22 punti) sono i protagonisti del successo esterno dei Celtics che si impongono 104-102 sul campo dei Minnesota Timberwolves (doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi per Edwards). I Sixers sbancano Cleveland (118-109) con 36 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid, 28 punti di James Harden e 23 di Tyrese Maxey.