Fontecchio non illumina: Utah cade con Sacramento. Ko di Giannis contro Jokic

Altro tassello aggiunto all'aritmetico raggiungimento dei Kings ai playoff di Nba. Nella notte italiana della regular-season i Jazz cedono per 121-113 con Sacramento nonostante Kessler, top-scorer della serata, realizzi 31 punti contro i 27 di Huerter e i 22 di Murray. Stavolta Simone Fontecchio non illumina: l'ala pescarese termina il match con 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 29 minuti di impiego.