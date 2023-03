Nba: Boston frena, Banchero non basta a Orlando

Brusca frenata per Boston nella sua rincorsa al primo posto della Eastern Conferenc e occupato da Milwaukee: Celtics travolti 130-111 da Washington, con i Wizards che - senza Beal e Kuzma - vengono trascinati da un Porzingis in versione All Star (32 punti e 13 rimbalzi) e tornano a sognare i play-in, con la decima piazza occupata da Chicago distante solo due gare e mezza. Boston mai veramente in partita (Tatum il migliore con 28 punti), un segnale non positivo in vista della sfida in programma nella notte di giovedì (30 marzo) contro i Bucks .

I Magic di Banchero ko

Bucks che intanto si assicurano aritmeticamente il titolo della Central Division vista la sconfitta di Cleveland contro Atlanta per 120-118 (29 punti per Murray e 21 per Okongwu, fra i Cavs 44 punti di Mitchell). Gli Hawks restano appaiati all'ottavo posto a Est a Toronto, che centra la decima vittoria in 11 gare a spese di Miami (106-92, 26 punti per Siakam, 22 a testa per Barnes e Anunoby). Gli Heat sono ora settimi, a una partita dai Nets ma devono guardarsi le spalle proprio da Toronto e Atlanta. A Ovest, invece, Memphis consolida la seconda posizione alle spalle di Denver: 113-108 su Orlando con 31 punti di Bane. Il migliore dei Magic è Wagner (25 punti), Paolo Banchero chiude con 24 punti (6/11 da due, 3/7 da tre, 3/6 ai liberi), 11 rimbalzi, 5 assist, una stoppata e 4 palle perse in 29 minuti.

Golden State mina vagante

Continua la crescita di Golden State, sempre più candidata al ruolo di mina vagante nella post-season. I Warriors battono New Orleans per 120-109 dopo essere stati sotto di 20, col solito Curry protagonista (39 punti di cui 24 dall'arco, 8 rimbalzi e 8 assist) e i vari Poole (21 punti) e Thompson (17 punti) a dargli man forte. Con questo successo i campioni in carica acciuffano provvisoriamente quel sesto posto che garantirebbe loro i play-off senza passare dalla lotteria dei play-in. Completa il quadro delle gare giocate nella notte italiana la terza vittoria di fila di Charlotte: 137-134 su OKC, 43 punti (massimo in carriera) di cui 22 nell'ultimo periodo per PJ Washington.