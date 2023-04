Playoff Nba, Boston domina Atlanta: che prestazione di Brown e Tatum!

Boston si impone per 128-120 in casa di Atlanta in gara 6 del primo turno dei playoff Nba ad Est. I Celtics chiudono così la serie sul 4-2 e approdano alle semifinali di Conference. A propiziare la vittoria dei biancoverdi sono state sicuramente le prestazioni di Brown e Tatum che hanno realizzato, rispettivamente, 32 e 30 punti. Per la compagine allenata da Quin Snyder non bastano invece i 30 punti di Trae Young.