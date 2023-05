Nba, San Antonio vince la draft lottery: sceglierà Wembanyama

Victor Wembanyama inizierà la sua carriera Nba con i San Antonio Spurs. La franchigia del Texas ha vinto la draft lottery e quindi la prima pick assoluta. Gli Spurs erano una delle tre squadre con le migliori probabilità (14%) di ottenere la prima scelta, che quasi sicuramente useranno per Wembanyama. Il 19enne francese è infatti uno dei prospetti più pubblicizzati e dovrebbe avere un impatto immediato sul campionato. È la terza volta che gli Spurs vincono alla lotteria e in entrambe le precedenti occasioni hanno effettuato scelte che hanno dato i loro frutti per decenni: David Robinson nel 1987 e Tim Duncan nel 1997.