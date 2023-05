Playoff Nba: i Lakers eliminano i Warriors, a Est gli Heat superano i Knicks

I Lakers travolgono i Warriors per 122-101 in gara -6 e conquistano la finale della Western Conference. Per il successo di Los Angeles è cruciale la performance dell'intramontabile LeBron James. Il cestista statunitense sfiora la tripla doppia mettendo a referto 30 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist, preziose anche le prestazioni di Anthony Davis (17 punti e 20 rimbalzi) e di Austin Reaves (23 punti). Per i Warriors non basta il solito Stephen Curry (32 punti) in una notte con più ombre che luci per Klay Thompson, che chiude con il magro bottino di 8 punti.