Nba, playoff: Denver vola sul 2-0. Ai Lakers non basta James

DENVER (STATI UNITI) - Denver c'è: i Nuggets si impongono 108-103 in gara-2 della finale di Western Conference sui Lakers e si preparano alle sfide di Los Angeles con un importante doppio vantaggio. In un match all'insegna dell'equilibrio, spiccano le prestazioni di un brillante Jamal Murray - a referto con 37 punti, 10 rimbalzi e 5 assist - e il solito Nikola Jokic che, seppur non nella sua migliore serata, fa registrare al suo attivo l'ennesima tripla doppia, chiudendo con 23 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Bene anche Porter Jr (16 punti e 7 rimbalzi), Brown (12 punti dalla panchina) e Gordon (10).