Playoff Nba, Butler da favola: Miami Heat corsari a Boston

BOSTON (STATI UNITI) - Dopo aver vinto gara-1 con una prestazione da incorniciare, i Miami Heat espugnano ancora il 'Td Garden' di Boston in gara-2 (111-105) e si portano in vantaggio 2-0 sui Celtics nella serie per le finali della Eastern Conference. La franchigia della Florida si impone grazie a un Jimmy Butler in stato di grazia: 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per l'ala piccola classe 1989.