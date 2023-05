Nba, orgoglio Boston: Tatum show, Miami ko

MIAMI (STATI UNITI) - Con una partita tutta cuore e carattere, i Boston Celtics espugnano 116-99 il 'Kaseya Center' di Miami e si regalano gara-5 in Massachusetts con la serie ora sul 3-1 per la franchigia della Florida. Gli ospiti si aggiudicano così l'intera posta grazie a un parziale di 18-0 nel terzo quarto e una serata da 18 triple di squadra. L'mvp del match è l'incontenibile Jayson Tatum: l'ala classe 1998 segna 25 dei suoi 33 punti nella seconda frazione di gioco secondo tempo (doppia doppia per lui con 11 rimbalzi), risultando decisivo per il successo esterno che tiene in vita la squadra di coach Mazzulla. Cinque i giocatori in doppia cifra per i Celtics: Brown (17 punti), White (16), Williams (14), Horford (12) e Smart (11).