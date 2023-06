Nba Finals: Jokic show, Denver batte Miami in gara 1

Denver-Miami, la tripla doppia di Jokic

Il centro serbo mette a referto una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, sbaglia poco o nulla e trova in Jamal Murray la spalla ideale. Per lui 26 punti e 10 assist (6 i rimbalzi), una doppia doppia che ha il suo peso così come sono importanti i 16 punti di Gordon e i 14 (con 13 rimbalzi) di Porter Jr. Dalla panchina in doppia cifra anche Brown che chiude con 10. Miami, che a differenza di Denver ha dovuto faticare più del previsto domando Boston soltanto alla 'bella', accusa la stanchezza e non basta la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi firmata Bam Adebayo per arginare i Nuggets. Gli Heat perdono la prima sfida, nonostante siano in 5 a chiudere in doppia cifra. Bene Vincent che ne mette a referto 19, dalla panchina arrivano i 18 di Highsmith e gli 11 di Lowry, mentre tornando al quintetto iniziale sono 13 (con 7 rimbalzi e altrettanti assist) i punti di un Jimmy Butler non in serata e che ha dato l'impressione di essere tra i più stanchi. I Nuggets giocheranno davanti al proprio pubblico anche la seconda sfida, poi la serie si sposterà a Miami.

Nba Finals, risultati e programma

Gara 1: Denver Nuggets-Miami Heat 104-93 (1-0)

Gara 2: Denver Nuggets-Miami Heat 4 giugno

Gara 3: Miami Heat-Denver Nuggets 7 giugno

Gara 4: Miami Heat-Denver Nuggets 9 giugno

Gara 5 (eventuale): Denver Nuggets - Miami Heat 12 giugno

Gara 6 (eventuale): Miami Heat-Denver Nuggets 15 giugno

Gara 7 (eventuale): Denver Nuggets-Miami Heat 18 giugno