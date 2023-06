Nba Finals, rimonta pazzesca di Miami in gara 2: con Denver è 1-1

Impresa dei Miami Heat nella gara 2 delle Nba Finals , che si rendono protagonisti di una rimonta pazzesca chiudendo con un 111-108 in casa dei Denver Nuggets . Con questa vittoria Miami pareggia anche la serie, ora sull'1-1 . Per gli Heat, che dopo un vantaggio iniziale erano crollati fino a -15 punti da rimontare, è stato decisivo l'ultimo quarto .

Nba Finals: Jokic show, Denver batte Miami in gara 1

Denver, non basta un super Jokic

Gabe Vincent ha segnato 23 punti, Jimmy Butler e Bam Adebayo ne hanno segnati 21 ciascuno per Miami. Ai Nuggets non è bastata l'ennesima grande prestazione con 41 punti, 11 rimbalzi e 4 assist del solito Nikola Jokic. Max Strus ha segnato 14 punti e Duncan Robinson ne ha segnati 10 (tutti nel finale). Per i Nuggets inutili anche i 18 punti e 10 rimbalzi di Jamal Murray. La serie si sposta ora nella Florida dove sono in programma le prossime due partite.