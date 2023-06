Nba, Denver ad un passo dal titolo: batte Miami e si porta sul 3-1

MIAMI (STATI UNITI) - Denver si porta ad un passo dalla conquista del titolo Nba. Grazie al successo (108-95) a Miami in gara tre, i Nuggets portano la serie sul 3-1, ad un punto dalla vittoria finale. Il protagonista assoluto di gara quattro (che per il suo andamento ha ricordato molto la terza sfida ) è Aaron Gordon, autore di 27 punti (11/15 dal campo). Ottima anche la prova di Nikola Jokic, che chiude con una doppia doppia: 23 punti e 13 rimbalzi.

Bruce Brown decisivo nel finale

Miami resite un tempo (55-51) prima di crollare alla distanza. Denver chiude il terzo auarto avanti di tredici punti (86-73) e chiude la gara grazie a Bruce Brown, che segna 11 punti (dei suoi 21 in gara) nell'ultimo quarto. Miami, dopo la grande prova in gara due, ora si trova costretta ad un vero miracolo per rimanere in corsa.