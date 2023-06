Nba Finals, follia McGregor: manda la mascotte degli Heat all'ospedale!

Nba Finals, McGregor manda la mascotte al pronto soccorso!

Durante il timeout nel terzo quarto, il noto fighter irlandese è stato invitato al centro del campo per sponsorizzare uno spray contro il dolore. Per questo era stato organizzato un "siparietto" con la mascotte Burnie, che si era presentata vestita da pugile con guantoni e cintura. Probabilmente McGregor avrebbe dovuto fingere di lottare con la mascotte, ma è andato tutto storto: il fighter ha steso la mascotte con un gancio, per poi colpirla di nuovo mentre era a terra. L'uomo dentro la mascotte di Miami è stato portato al pronto soccorso. Ennesima follia di McGregor, che è uscito dal campo tra i fischi del pubblico che, ovviamente, non ha apprezzato quanto successo.