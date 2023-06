Ja Morant stangato dalla Nba: 25 partite di stop e senza stipendio

NEW YORK (USA) - Stangata per Ja Morant sospeso dalla Nba per 25 partite (senza stipendio , perderà circa 8 milioni di dollari). La sanzione nei confronti del giocatore dei Memphis Grizzlies (seconda scelta assoluta al draft del 2019) è arrivata a settimane di distanza dalla diretta Instagram in cui era stato inquadrato mentre teneva una pistola in mano . Lo scorso mese di marzo era stato già sospeso per otto partite per un video analogo .

Ja Morant, il comunicato della Nba

"Morant - si legge in una nota della National Basketball Association - dovrà partecipare a un programma organizzato dalla Nba per prendere coscienza e affrontare le circostanze che hanno portato al suo comportamento distruttivo. La sua decisione di mostrare di nuovo un'arma da fuoco sui social media è allarmante e sconcertante data la condotta simile dello scorso marzo per la quale era già stato sospeso per otto gare. La possibilità che altri giovani persone emulino la condotta di Ja è particolarmente preoccupante. Date le circostanze, crediamo che 25 partite siano appropriate e rendano chiaro che avere comportamenti incoscienti e irresponsabili con armi da fuoco non verrà tollerato".

Le scuse di Ja Morant in una nota

Dopo la notizia della sospensione, Ja Morant (che ha chiuso i suoi account social) ha affidato a sua volta a un comunicato le proprie scuse nei confronti della Nba, dei Grizzlies e di tutte le persone che lo seguono, oltre che i suoi sponsor: "Passerò l'estate e la mia sospensione per lavorare sulla mia salute mentale e le decisioni che prenderò. Continuerò ad allenarmi così da poter essere pronto quando potrò tornare in campo. So che i miei compagni terranno duro e mi dispiace di non poter essere in campo con loro all'inizio della stagione. Spero che mi darete la possibilità di dimostrare che sono un uomo migliore di quello che ho mostrato".