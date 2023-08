Banchero spiega il no all'Italia: "Il mio sogno era..."

Paolo Banchero , a soli 20 anni, sarà il giocatore più giovane del team Usa che a Las Vegas si sta allenando per il Mondiale di pallacanestro. Il Rookie of the Year dell'Nba fatto la sua scelta: ha detto no all'Italia . Al magazine sportivo The Athletic, Banchero ha spiegato i motivi della sua scelta : "Rappresentare il tuo Paese è qualcosa più grande di te. È stato un processo lungo, scegliere (tra Usa e Italia), ma ho preso la mia decisione e sono dove volevo essere. Mia madre ha giocato per il Team USA, quindi è sempre stato un mio sogno ".

Banchero, i motivi per cui ha scelto il team Usa

Eppure lo scorso ottobre, su "The Young Person Basketball Podcast", Banchero sembra avere un'altra idea: "Gli Usa? No, ora sto con l'Italia", le sue parole, che avevano fatto sperare gli azzurri. Banchero è nato a Seattle, ma suo padre Mario è di origini italiane. La Federazione Italiana Pallacanestro lo aveva dunque aiutato ad ottenere la cittadinanza nel 2020, con la certezza che avrebbe giocato per l'Italia nelle competizioni internazionali. Invece sembra che la madre, Rhonda Smith che ha giocato a basket all'Università di Washington e per gli Stati Uniti negli anni '90, sia stata il motivo della sua scelta per gli Stati Uniti.

Banchero: "Ho ringraziato i rappresentanti della Nazionale"

Altro fattore molto importante sottolineato durante l'intervista, è il ruolo dell'amministratore delegato di USA Basketball, Grant Hill. La frequentazione tra i due risale ai tempi dell'università di Duke, nel 2021-'22. Una perdita dura ed improvvisa per l'Italia, ma Banchero è convinto di essersi chiarito con i rappresentanti della nazionale azzurra: "Per me, ho solo detto grazie per quello che avevano fatto da quando ero al liceo, per come mi hanno aiutato ad ottenere la cittadinanza, ad imparare di più sul Paese, sulla mia eredità. Penso che ci sia stato rispetto da entrambe le parti. Sono stato in grado di inviare loro un messaggio dicendo grazie e quanto lo apprezzo. Quindi penso che sia andata bene".