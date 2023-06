"Italbasket, Banchero ha scelto: giocherà il Mondiale con gli Usa"

ROMA - Paolo Banchero vestirà i colori del Team Usa ai prossimi mondiali di basket, in programma dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, Filippine e Indonesia. Secondo il sito 'The Athletic', sfuma così il sogno di vedere l'ala degli Orlando Magic con la canotta dell'Italbasket di Gianmarco Pozzecco.