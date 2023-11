Nba, Gallinari trascina Washington. Bene Fontecchio ma Utah va ko

CHARLOTTE (STATI UNITI) - Nella ricca nottata Nba (14 le gare disputate) brillano i due italiani protagonisti, Danilo Gallinari e Simone Fontecchio . Il ' Gallo ' fa la differenza dalla panchina firmando 18 punti (3/4 da due, 4/7 da tre, 0/2 ai liberi), 4 rimbalzi, due assist, una stoppata e una palla persa in 20 minuti nel successo esterno di Washington per 132-116 sul campo di Charlotte . Il migliore dei Wizards è però l'ex Lakers Kuzma , autore di 33 punti mentre agli Hornets non bastano i 34 del rientrante Ball . Tutt'altra serata invece per Simone Fontecchio : l'ex Virtus Bologna e Olimpia Milano trova spazio per 18 minuti e chiude con 10 punti (4/8 dal campo con 2/5 dall'arco), 5 rimbalzi e un assist ma gli Utah Jazz vengono travolti 134-118 sul campo degli Indiana Pacers trascinati dai 24 punti di Nesmith e dai 22 a testa di Mathurin e Turner .

Nba, Jokic show: Golden State ko. Delude James

Nelle altre gare della nottata oltreoceano spicca la solita prova monstre di Nikola Jokic: il centro serbo segna 35 punti e 13 rimbalzi in 36 minuti nel 108-105 dei Denver Nuggets sui Golden State Warriors ai quali non bastano i 23 punti di Steph Curry. I campioni in carica allungano così sui Dallas Mavericks che cadono per la prima volta in casa in stagione 127-116 contro Toronto (Siakam show con 31 punti e 12 rimbalzi e Anunoby da 26 punti) nonostante i 31 punti di Doncic e i 22 di Irving. Bene anche Minnesota che supera 122-101 i Pelicans (26 punti per Edwards e 23 per Towns) e Oklahoma che regola Cleveland 128-120 grazie ai 43 punti per Shai Gilgeous-Alexander. Quinta sconfitta esterna su conque trasferte per i Lakers, stavolta per mano di Houston (128-94). Rockets in serie positiva da quattro partite con un Jalen Green da appausi: 28 i punti a referto per il classe 2002. Per i gialloviola bene Hachimura con 24 punti ma delude LeBron James: 18 punti e minimo stagionale per il 'prescelto'.

Nba, gli altri risultati

Adebayo trascina Miami (doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi) che supera Memphis 108-102. Sacramento batte Portland (121-118) con un Sabonis quasi da tripla doppia (27 punti, 11 rimbalzi e 9 assist). Bene anche i Brooklyn Nets (100-93 contro i Clippers), i Phoenix Suns (116-115 ai Chicago Bulls) e i Philadelphia 76ers (Boston ko 106-103). Ok anche Milwaukee (120-118 su Detroit con Antetokounmpo espulso e Lillard che segna 34 punti trascinando i Bucks) e New York: i Knicks travolgono San Antonio 126-105.