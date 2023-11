Nba, Tatum show trascina i Celtics. Successo anche per i Bucks

Un'altra serata di Nba, un'altra serata di giocate e risultati importanti. Nella classica sfida tra Boston Celtics e New York Knicks i padroni di casa conquistano la loro terza vittoria consecutiva in stagione imponendosi sugli ospiti per 114-98 grazie a uno strepitoso Jayson Tatum, autore di 35 punti. Ottimo Tatum, 17 punti nell'ultimo quarto, bene anche Jaylen Brown (22 punti) e il lettone Kristaps Porzingis (21 punti). Al secondo posto della East Conference (8 vittorie-2 sconfitte), i Celtics mercoledì faranno visita a Philadelphia per affrontare i Sixers dell'MVP 2023 Joel Embiid e e di Tyrese Maxey, che li superano in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta.