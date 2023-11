Nba, Antetokounmpo travolgente: Dallas ko. Golden State, è crisi nera

MILWAUKEE (STATI UNITI) - Sfida tra titani nella Notte Nba (sei le partite disputate): i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo superano 132-125 i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Show assoluto del fuoriclasse greco, a referto con una doppia doppia da 40 punti e 15 rimbalzi al quale si somma il solito grande apporto di Damian Lillard: doppia doppia anche per l'ex Portland Blazers da 27 punti e 12 assist. Dallas va ko nonostante i 35 punti del campione sloveno ex Real Madrid e, soprattutto, i 39 di Kyrie Irving. Crisi nera per Golden State che cade in casa per 130-123 dopo un overtime contro Oklahoma City e incassa la sesta sconfitta di fila. I Warriors, avanti di 3 punti con meno di 2'' da giocare, fanno harakiri con coach Kerr che non chiama il time out e permette a Chet Holmgren di firmare la tripla del pareggio che allunga il match. Al supplementare, i Thunder prendono il largo e vincono la partita grazie alle prove di Shai Gilgeous-Alexander, 40 punti, e Holmgren che firma una decisiva doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi. A Golden State non bastano invece le buone prestazioni di Stephen Curry (25 punti) e Andrew Wiggins (31 punti) per evitare un ko pesante per l'umore e la classifica nella Western Conference.