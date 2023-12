Nba, vincono Fontecchio e Gallinari. Lakers ko a Minnesota

DETROIT (STATI UNITI) - Italiani protagonisti nella notte Nba: nelle otto gare disputate Simone Fontecchio e Danilo Gallinari salgono in cattedra e trascinano Utah e Washington. Il 28enne pescarese, inserito nel quintetto iniziale, mette a referto 16 punti nel successo di Utah sul parquet dei Pistons. Per Detroit arriva la sconfitta numero 26 in 28 gare. Festa anche per l'ex Olimpia Milano che, partendo dalla panchina, gioca 13 minuti con 4 punti e 2 rimbalzi all'attivo. Nella vittoria dei Wizards sui Blazers (118-117 a Portland) la scena se la prende Kuzma (autore di 32 punti), ma è tutto lo starting five di Washington ad andare in doppia cifra. Altra franchigia protagonista della notte oltreoceano è Minnesota che batte 118-111 i Lakers e raggiunge Oklahoma in vetta a Ovest. I Timberwolves superano 118-111 i Lakers con i 27 punti di Anthony Edwards (7 i rimbalzi, 5 gli assist), i 21 di Towns, i 16 di Conley, la doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi di Gobert e i 14 di McDaniels. Con l'assenza di LeBron James, i Lakers non vanno oltre i 31 punti di Davis (8 rimbalzi e 4 assist), i 20 dalla panchina di Reaves (8 rimbalzi e 5 assist), i 18 di Hachimura e i 17 di Russell.