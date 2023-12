Nba, bene i Jazz di Fontecchio. James e Doncic incontenibili

TORONTO (CANADA) - Utah Jazz corsari nella notte Nba (ben 13 le partite disputate): la franchigia di Salt Lake City espugna 126-119 il campo dei Toronto Raptors : gara da applausi per Markkanen , autore di 30 punti e 9 rimbalzi. Barnes tiene a galla i Raptors firmando una doppia doppia da 32 punti e 14 rimbalzi (più 7 assist), ma non basta. Tra le fila dei Jazz bene anche Simone Fontecchio che, in uscita dalla panchina, contribuisce al successo dei suoi con 6 punti a referto. I protagonisti della nottata oltreoceano sono però LeBron James e Luka Doncic : il 'Prescelto' trascina i Lakers al successo sul campo degli Oklahoma City Thunder (129-120) dopo quattro ko consecutivi con 40 punti, 7 rimbalzi e 7 assist mentre l'asso sloveno, ex Real Madrid , segna una clamorosa tripla doppia (39 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) nel successo dei Dallas Mavericks nel derby texano contro i San Antonio Spurs (144-119) .

Nba, Milwaukee show a New York. Vincono Warriors e Celtics

Nelle altre sfide pre-natalizie, i Milwaukee Bucks vincono 130-111 contro i New York Knicks sul parquet del Madison Square Garden: show di Antetokounmpo, a referto con 28 punti 7 rimbalzi e 7 assist, mentre Portis, uscito dalla panchina, va in doppia doppia con 23 punti e 11 rimbalzi. Ai Knicks non bastano i 36 punti di Brunson e i 26 di Randle. Vincono anche Golden State (126-106 contro Portland) trascinati dai 28 punti di Thompson e i 27 di Curry e i Boston Celtics, corsari a Los Angeles contro i Clippers: 145-108 grazie ai 30 punti di Tatum, i 24 di Brown e i 20 di Holiday. Successo esterno anche per Denver, con i campioni in carica vincono 102-95 sul campo di Charlotte: protagonista del match il solito Jokic a referto con 18 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Paolo Banchero, autore di 34 punti nel successo esterno di Orlando (117-110) sul campo dei Pacers. Gli altri risultati: New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-106; Brooklyn Nets-Detroit Pistons 126-115 (per gli ospiti record di 26 ko stagionali consecutivi); Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 119-125; Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 95-109; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 98-110.