Nba, Tatum trascina Boston. Lakers ko, Sabonis dà spettacolo

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Si alza il sipario sul 2024 dell' Nba : protagonista del capodanno oltreoceano è Boston che a San Antonio vince la sesta partita consecutiva travolgendo gli Spurs 134-101 . I Celtics si confermano così al comando della Eastern Conference trascinati dai 25 punti di un ispirato Tatum e dai 24 di Brown che rendono vani i 22 di Vassell e i 21 di Wembanyama . Non sorridono invece i Lakers : ai gialloviola non bastano i 34 punti del solito LeBron James per avere la meglio sui Pelicans : a New Orleans la franchigia del ' Prescelto ' crolla 129-109 , sotto i colpi di Williamson e Ingram (26 punti a testa). Tutto facile per Sacramento a Memphis : Kings corsari 123-92 con un Sabonis incontenibile: tripla doppia da 13 punti, 21 rimbalzi e 12 assist

Nba, vincono Oklahoma e Phoenix. Ok Atlanta

Nelle altre gare della notte, successo per Oklahoma che regola 124-108 i Brooklyn Nets trascinata da Shai Gilgeous-Alexander (24 punti) e Giddey (20). Ok anche Phoenix che, grazie ai 31 punti di Kevin Durant, i 21 di Devin Booker e i 25 di Beal, piega Orlando Magic 112-107. Banchero e Franz Wagner mettono rispettivamente a segno 28 e 27 punti, ma non evitano ai Magic il ko. Successo esterno per Atlanta che vince sul campo di Washington 130-126: Hawks trascinati da Young (protagonista con 40 punti), Murray (32) e Johnson (24). Ai Wizards, con Gallinari out per un problema alla schiena, non sono sufficienti i 38 punti messi a referto da Kuzma.