Nba, Jokic piega i Lakers nel giorno di Bryant. Doncic e Curry show

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Spettacolo e grandi emozioni nella notte Nba (nove le gare disputate): big match a Los Angeles , i Denver Nuggets piegano i Lakers nella serata dell'omaggio a Kobe Bryant , a cui è stata dedicata una statua all'esterno della ' Crypto.com Arena ' . Decisive le doppie doppie di uno scatenato di Nikola Jokic (24 punti e 13 rimbalzi) e Jamal Murray (29 punti e 11 assist) per il 114-106 finale. Ai gialloviola non bastano i 32 punti di Anthony Davis e la doppia doppia di Austin Reaves (15 punti e 10 assist). Solito show di Luka Doncic : lo sloveno, autore di 39 punti, 8 rimbalzi e 11 assist, trascina i Dallas Mavericks al ' Madison Square Garden ': 122-108 contro i Knicks ai quali non sono sufficienti i 36 punti di Donte DiVincenzo e la tripla doppia (23 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) di Josh Hart . I 42 punti di Stephen Curry illuminano la vittoria di Golden State contro gli Indiana Pacers . Finisce 131-109 per i Warriors , con gli Indiana Pacers che non vanno oltre l'ottima prestazione di Pascal Siakam , a referto con 16 punti e 8 rimbalzi.

Nba, Bucks ko. Banchero da applausi

Nelle altre gare della notte oltreoceano, bene anche i Minnesota Timberwolves (Milwaukee Bucks ko per 129-105, grazie 26 punti di Anthony Edwards; per i Bucks, Giannis Antetokounmpo mette a referto 17 punti) e i Phoenix Suns (129-115 contro Utah con un Kevin Durant da 31 punti; Lauri Markkanen mette a referto 22 punti, doppia doppia per John Collins autore di 21 punti e 14 rimbalzi). Vittoria all'overtime per Detroit che supera per 128-122 i Portland (Pistons ok grazie alla doppia doppia di Jalen Duren che mette a referto 27 punti e 22 rimbalzi, ai Blazers non basta la super prestazione di Jerami Grant autore di 49 punti). Paolo Banchero è il trascinatore di Orlando: 16 punti per l'italo-statunitense nel successo per 127-111 dei Magic sui San Antonio Spurs. Vincono anche i Chicago Bulls (118-110 sui Memphis Grizzlies), e i Cleveland Cavaliers (118-95 sui Brooklyn Nets).