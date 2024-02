Nba, Boston batte Miami con un super Tatum. Oklahoma piega Sacramento

Il Super Bowl è certamente l'evento più atteso negli Stati Uniti e per questo nella notte italiana sono state solo due le gare di Nba andate in scena e che hanno visto le vittorie dei Boston Celtics e degli Oklahoma City Thunder.

Tatum show con i Bostons, Gilgeous-Alexande trascina i Thunder

Successo esterno per i Boston Celtics che si impongono sui Miami Heat per 110-106 trascinati dal solito Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Vittoria interna, invece, per gli Oklahoma City Thunder che superano i Sacramento Kings per 127-113 con Shai Gilgeous-Alexander autore di 38 punti, mentre ai Kings non basta la tripla doppia di Domantas Sabonis con 21 punti, 11 rimbalzi e 14 assist.