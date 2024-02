Nba, Boston vince la quinta partita di fila: show di Tatum

Momento magico per Boston che centra il quinto successo di fila nella regular season Nba . I Celtics vincono sul parquet dei Brooklyn Nets per 118-110. Tatum mette la sua firma segnando 30 punti nel primo tempo e chiudendo con una doppia doppia da 41 punti e 14 rimbalzi . Sorridono anche i Phoenix Suns , che al Footprint Center piegano i Sacramento Kings per 130-125 con il prezioso contributo di Kevin Durant (28 punti e 11 rimbalzi). Bene anche Devin Brooker, che mette a referto 25 punti compreso il canestro del +3 che chiude il match a 33" dalla sirena. I Kings capitolano nonostante le prestazioni super di Domantas Sabonis , autore di una tripla doppia da 35 punti, 18 rimbalzi e 12 assist, e De'Aaron Fox (40 punti e 9 rimbalzi).

Nba, Miami c'è

Nella notte Nba si registra anche il tonfo casalingo dei Milwaukee Bucks, sconfitti dai Miami Heat per 123-97. Sugli scudi per Miami Bam Adebayo (16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e Nikola Jovic (career high da 24 punti), mentre ai Bucks non basta il solito Giannis Antetokounmpo (23 punti e 11 rimbalzi) per evitare la sconfitta. Nessun problema, invece, per i Minnesota Timberwolves, leader a Ovest, che si impongono tra le mura amiche contro i Portland Trail Blazers per 121-109 con 41 punti di Anthony Edwards. Vittoria casalinga anche per i Los Angeles Lakers, che stendono i Detroit Pistons per 125-111 guidati da Anthony Davis (20 punti e 14 rimbalzi) e LeBron James (25 punti). Nelle fila dei Pistons l'azzurro Simone Fontecchio, schierato nel quintetto titolare, chiude con 8 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist in 25 minuti di gioco.