Nba, Boston travolge Brooklyn. Banchero show contro i Knicks

Nella notte italiana sono ben tredici le gare di Nba che si sono disputate e, come sempre, le sorprese non sono mancate partendo dalla migliore versione dei Celtics che hanno travolto i Brooklyn, fino ai Golden State che invece si sono fatti rimontare dai Clippers , nonostante i i 41 punti di Stephen Curry . I Warriors sprecano il vantaggio di 15 punti e perdono in casa con il quintetto di Los Angeles (125-130). Spettacolo a Boston dove i Celtics grazie ai 27 punti di Derrick White e i 20 di Jayson Tatum travolgono i Nets 136-86 , quinta vittoria più grande nella storia del club e sesto successo di fila, oltre al 100esimo trionfo in carriera di coach Joe Mazzulla in due stagioni alla guida dei Celtics.

Vittorie importanti per Mavericks e Lakers

Ad allungare la serie di vittorie consecutive a sei partite sono stati anche i Dallas Mavericks, che hanno battuto San Antonio 116-93 grazie a una super prestazione di Kyrie Irving che ha segnato 34 punti, con nove rimbalzi e sette assist mentre il capocannoniere della NBA Luka Doncic ne ha aggiunti 27 punti per i Mavs. Anche senza LeBron James i Los Angeles Lakers battono i Jazz con il punteggio di 138-122. Sono due i trascinatori per i californiani, Anthony Davis (37 punti) e Hachimura (36 punti).

Alta tensione a Phoenix, Banchero show

Gara ad alta tensione a Phoenix dove Isaiah Stewart e Drew Eubanks sono venuti a contatto nel tunnel dell'arena, col primo che avrebbe tirato un pugno all'avversario dei Suns. Alla fine vince Phoenix 116-100 che consolida il quinto posto a Ovest, con i 25 punti di Kevin Durant. Ai Pistons non bastano i 18 punti di Simone Fontecchio. Successi per Indiana in casa dei Toronto Raptors (125-127) e di Cleveland che supera Chicago 108-105. Fa festa anche Sacramento a Denver (98-102) mentre Memphis si impone su Houston 121-113. Ko per Washington a Orleans (133-126) mentre vincono gli Hornets su Atlanta 122-99 e Miami a Philadelphia (104-109). Festa per gli Orlando Magic su New York (118-100), con protagonista Paolo Banchero che chiude con 36 punti e legittima la sua convocazione per l'All-Star Game.