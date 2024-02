Parigi 2024, LeBron è fiducioso: "Posso partecipare, sono in salute"

Parigi 2024, LeBron è fiducioso

"Per come stanno le cose adesso sono abbastanza in salute per far parte della squadra - le parole di LeBron - ed esibirmi ad un livello a cui so di poter esibire. La cosa più importante per me è sicuramente la mia salute, ma stiamo andando nella giusta direzione. Mi sono detto prima della stagione, quando mi sono impegnato a far parte della squadra olimpica, che ovviamente tutto dipendeva dalla mia salute". Ventesima presenza all'All-Star Game per LeBron, che ha segnato otto punti in 14 minuti durante il primo tempo e non ha iniziato in quintetto il secondo tempo, cedendo il suo posto a Stephen Curry di Golden State.