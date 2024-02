All-Star Game Nba, Lillard trascina Est in una partita da record

Show totale, record su record e un'infinità di applausi per l'All-Star Game. L'Nba voleva più competitività, invece ha ottenuto più punti che mai. E ancora una volta è stata una gara tutta giocata all'attacco. La Eastern Conference, infatti, ha battuto la Western Conference 211-186 domenica sera nell'All-Star Game di Indianapolis, con i vincitori che hanno totalizzato il maggior numero di punti nei 73 anni di storia del gioco. Il punteggio precedente: 196 dell'Ovest nel 2016. È stata una raffica di record: i punti totali di 397 hanno superato i 374 punti segnati nel 2017. La guardia dei Milwaukee Bucks Damian Lillard si è guadagnata il titolo di MVP dopo aver segnato 39 punti e realizzato 11 triple. Lillard ha realizzato 11 delle 42 triple del record dell'Est e ha terminato con 14/26 dal campo solo un giorno dopo aver vinto la sua seconda gara consecutiva da 3 punti. Lillard ha anche fornito sei assist mentre otto giocatori sono andati in doppia cifra per l'Est.