Nba, Fontecchio non basta a Detroit. Miami piega Sacramento

NEW YORK (STATI UNITI) - Trasferta a New York da dimenticare per Simone Fontecchio : nella notte Nba (quattro le gare disputate) l'ala piccola azzurra va a referto con 12 punti, 3 rimbalzi e 1 assist ma non riesce a evitare la sconfitta dei Detroit Pistons , battuti a 2" dalla sirena dai Knicks al Madison Square Garden ( 113-111 ) grazie ai due tiri liberi più il canestro di Josh Hart (23 punti). Agli ospiti, che incassano la 49esima sconfitta stagionale su 57 partite giocate, non bastano inoltre i 32 punti di Cunningham , i 14 a testa di Grimes e Ivey e la doppia doppia di Duren (11 punti e 16 rimbalzi). A trascinare New York ci pensa il solito Brunson , a referto 35 punti e 12 assist. Bene anche DiVincenzo (21 punti). Importante successo esterno per i Miami Heat che si impongono a Sacramento battendo i Kings 121-110 : decisivi i 28 punti e i 10 rimbalzi (7 gli assist) di Adebayo e i 26 punti di Jaquez Jr . Ai padroni di casa non bastano la tripla doppia da 14 punti, 14 rimbalzi e 10 assist di Sabonis , i 28 punti di Murray e i 27 di Fox .

Nba, vincono anche Toronto e Nets

Nelle altre sfide oltreoceano, spicca la terza vittoria consecutiva per Toronto che espugna il parquet di Indiana 130-122. Per i Raptors, che ne portano sette in doppia cifra, tripla doppia da 21 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist per Barnes e doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi per Poeltl. Ai Pacers non sono sufficienti i 34 punti (con 9 rimbalzi) di Mathurin e i 27 (anche lui con 9 rimbalzi) dell'ex Siakam. Successo fuori casa anche per i Brooklyn Nets, corsari 111-86 con sette ad andare in doppia cifra (Schroder il migliore dei suoi con 18 punti) sul parquet dei Memphis Grizzlies, nonostante i 17 punti di Stevens e i 15 di Jackson.