Nba, Davis trascina i Lakers: Milwaukee ko dopo due supplementari

MILWAUKEE (STATI UNITI) - Impresa dei Los Angeles Lakers nella notte Nba (quattro le partite disputate). Dopo aver toccato in due occasioni uno svantaggio di 19 punti, i gialloviola hanno battuto 128-124 i Milwaukee Bucks dopo due tempi supplementari. Senza la stella LeBron James (out per un problema alla caviglia) la franchigia californiana espugna il 'Fiserv Forum' grazie alla prestazione sontuosa di Anthony Davis, autore di 34 punti e 23 rimbalzi in 'soli' 52 minuti. Bene anche Reaves (tripla doppia con 29 punti, 14 rimbalzi, 10 assist), Russell (29 punti e 12 assist) e Hachimura (16 punti, 14 rimbalzi). Ai Bucks non basta la tripla doppia da 29 punti, 21 rimbalzi e 11 assist di Antetokounmpo, i 27 di Lillard, i 21 di Beasley e la doppia doppia (18 punti e 13 rimbalzi) di Portis.