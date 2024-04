Nba, LeBron sbarca a Toronto: sugli spalti c'è anche Insigne

Notte stellare alla Scotiabank Arena di Toronto dove è andata in scena la sfida di Nba tra i Raptors e i Lakers con la squadra di Los Angeles che si è imposta per 128-111 . Gli occhi, neanche a dirlo, erano puntati tutti su LeBron James che ha messo a segno 23 punti.

Toronto-Lakers, sugli spalti c'è anche Insigne

Sugli spalti a fare il tifo per "King James" c'era anche Lorenzo Insigne. L'ex Napoli, ai box per un brutto infortunio al tendine del ginocchio che lo costringerà a stare fuori due mesi, ha pubblicato una serie di storie sui social in cui insieme alla sua famiglia ha assistito al match. Occhi puntati su LeBron che il calciatore ha ripreso in diversi momenti della partita.