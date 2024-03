Insigne non potrà difendere l'Europeo con l'Italia: brutto infortunio in MLS

L'allenatore del Toronto , John Herdman , ha rivelato che Lorenzo Insigne sarà indisponibile per quasi due mesi a causa di un brutto infortunio al tendine del ginocchio. Insigne è uscito nel corso del recupero del primo tempo nella vittoria per 2-0 di sabato scorso contro l' Atlanta . Visibilmente angosciato, l'ex capitano del Napoli ha lasciato il rettangolo di gioco zoppicando privilegiando di appoggiare a terra la gamba destra e si è subito ipotizzato che si fosse stirato il tendine del ginocchio nell'area di rigore avversaria.

Medici da Canada, Inghilterra e Italia per valutare l'infortunio di Insigne

L'allenatore Herdman ha spiegato che che esperti medici provenienti da Canada, Inghilterra e Italia hanno analizzato gli esami strumentali a cui si è sottoposto di Insigne e dopo una riflessione approfondita tutti hanno convenuto rispetto alla necessità di un periodo di stop stimato in almeno sei settimane. Sfuma, a meno di clamorosi colpi di scena, il sogno di difendere l'Europeo vinto nel 2021 in Inghilterra con una convocazione in extremis da parte di Spalletti.