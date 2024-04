Nba, Boston vince ancora. Un’altra sconfitta per Milwaukee

Milwaukee cade di nuovo. I Bucks, senza Giannis Antetokounmpo vengono battuti 111-117 dai Toronto Raptors con Immanuel Quickley che mette a referto una doppia doppia con 25 punti e 11 rimbalzi. I Dallas Mavericks trascinati da P.J. Washington, autore di 32 punti e del canestro decisivo, superano 108-106 i Golden State Warriors. I Boston Celtics superano i Sacramento Kings 101-100 grazie anche alla doppia doppia di Kristaps Porzingis che mette a referto 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Kings 40 punti di De'Aron Fox e doppia doppia di Domantas Sabonis (16 punti e 16 rimbalzi). Kevin Durant fa 22 punti e guida i Phoenix Suns nel successo sui Minnesota Timberwolves, 97-87. I Miami Heat guidati dalla doppia doppia di Bam Adebayo (18 punti e 12 rimbalzi), superano 119-104 Houston Rockets. Victor Wembanyama fa una doppia doppia (17 punti e 15 rimbalzi) e si mette in evidenza nel successo, 111-109, dei San Antonio Spurs sui New Orleans Pelicans.