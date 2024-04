Nba, stagione finita per Wembanyama: infortunio alla caviglia destra

SAN ANTONIO (STATI UNITI) - Stagione finita per Victor Wembanyama, rookie da record dei San Antonio Spurs. La franchigia texana ha reso noto che il talento francese non disputerà l'ultima partita della regular season in Nba in programma oggi (domenica 14 aprile) contro i Detroit Pistons a causa di un infortunio alla caviglia destra. Wembanyama non giocherà più per i bianconeri fino alla prossima stagione ma i tifosi sperano di vederlo di nuovo in campo alle Olimpiadi di Parigi in estate.