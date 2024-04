Nba: i Lakers si prendono i playoff, Warriors eliminati dai Kings

Missione compiuta per i Los Angeles Lakers che - trascinati dai 23 punti, 9 assist e 9 rimbalzi di Lebron James (tra le stelle del Dream Team statunitese alle prossime limpiadi di Parigi) - hanno staccato il pass per i playoff di Nba superando per 110-106 i Pelicans nel torneo play-in della Western Conference. Al quintetto di New Orleans non è bastato un super Zion Williamson, che ha realizzato 40 punti e 11 rimbalzi al suo debutto nella postseason Nba ma poco dopo aver pareggiato la partita sul 95-95 a 3'19" dalla fine ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio.