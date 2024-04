Nba, Philadelphia vola ai playoff: Miami e Butler ko. Vince Chicago

PHILADELPHIA (STATI UNITI) - Dopo il successo dei Lakers e il clamoroso ko di Golden State contro Sacramento a Ovest, al via i play-in Nba anche nella Eastern Conference. Prosegue la stagione di Philadephia che piega Miami al fotofinish (105-104) e stacca il pass per il post season dove affronterà i New York Knicks. I Sixers, avanti anche di 14 lunghezze, rischiano il ko nel finale di partita ma riescono a spuntarla grazie alla doppia doppia da 23 punti e 15 rimbalzi del solito ispirato Joel Embiid. Tra i padroni di casa bene anche Batum (20 punti), Maxey (19) e Oubre (11 punti e 8 rimbalzi). Agli Heat non bastano invece i 25 punti e 9 assist di Herro e la doppia doppia da 10 punti e 12 rimbalzi di Adebayo. In casa Miami c'è però apprensione in merito alle condizioni di Jimmy Butler che subisce un infortunio al ginocchio a inizio partita: il 34enne texano rischia di saltare il decisivo appuntamento del play-in contro i Chicago Bulls.